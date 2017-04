Warranty Deeds Brian Morris and Juanita Morris to Richard A. Wagner and Patricia A. Wagner

V/Lien- Nicolas J. Mees III to Nikolas Rutkoski and Janava Rutkoski

KNV Investments INC. to Jose Benitez V/Lien- Kenneth Wade Hogan and Molly Hogan to Wanda Hogan Johnny D. Hamel and Tammie R. Hamel to Sam B. Pyland Jr.

To view more please log in or subscribe to the digital edition http://www.etypeservices.com/Marlin%20DemocratID558/